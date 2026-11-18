Москва18 нояВести.Последствия снегопадов в среду устраняют в регионах Центрального федерального округа России, снег выпал и в Москве. Подробнее о ситуации с погодой ИС "Вести" рассказала метеоролог Анна Волкова.
По ее словам, новогодняя декорация в виде снега просуществует менее суток, уже завтра ее начнет смывать дождем.
18 ноября снег выпал на обширной части Европейской территории России, снегоуборочная техника с утра появилась на дорогах в Липецкой, Курской, Белгородской, Тульской областях и в ряде других регионов Центральной России.
Снегопад продолжается и в Московском регионе, где уже появился временный снежный покров.
Но надолго снег на земле не задержится. Уже завтра большая часть Русской равнины окажется в теплом секторе атлантического циклона, так что осадки опять будут переходить в дожди, и они быстро расправятся с приметами зимырассказала метеоролог
В Москве из-за снеговых туч сегодня лишь около плюс 1, это немного прохладнее обычного. Но уже с четверга под аккомпанемент небольших дождей потеплеет до 4-6. В такой ситуации снежный покров не сможет сохраняться долго. Снова перейти в снег осадки могут только в воскресенье, когда температура в столице понизится до плюс 3.
На следующей неделе осень, по всей видимости, уже сдастся, и ей на смену придет метеорологическая зима.