Снегопады в Центральной России в ближайшее время перейдут в дожди

Выпавший в Москве снег в течение суток смоет дождем Снегопады в Центральной России в ближайшее время перейдут в дожди

Москва18 ноя Вести.Последствия снегопадов в среду устраняют в регионах Центрального федерального округа России, снег выпал и в Москве. Подробнее о ситуации с погодой ИС "Вести" рассказала метеоролог Анна Волкова.

По ее словам, новогодняя декорация в виде снега просуществует менее суток, уже завтра ее начнет смывать дождем.

18 ноября снег выпал на обширной части Европейской территории России, снегоуборочная техника с утра появилась на дорогах в Липецкой, Курской, Белгородской, Тульской областях и в ряде других регионов Центральной России.

Снегопад продолжается и в Московском регионе, где уже появился временный снежный покров.

Но надолго снег на земле не задержится. Уже завтра большая часть Русской равнины окажется в теплом секторе атлантического циклона, так что осадки опять будут переходить в дожди, и они быстро расправятся с приметами зимы рассказала метеоролог

В Москве из-за снеговых туч сегодня лишь около плюс 1, это немного прохладнее обычного. Но уже с четверга под аккомпанемент небольших дождей потеплеет до 4-6. В такой ситуации снежный покров не сможет сохраняться долго. Снова перейти в снег осадки могут только в воскресенье, когда температура в столице понизится до плюс 3.

На следующей неделе осень, по всей видимости, уже сдастся, и ей на смену придет метеорологическая зима.