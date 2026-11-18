Москва18 ноя Вести.Роскосмос опубликовал в мессенджере МАХ снимки циклона, накрывшего столицу сегодня, 18 ноября.

Кадры первого снега, выпавшего в Москве, сделали спутники "Электро-Л" и "Арктика-М".

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал ИС "Вести", что утром столичные метеостанции зафиксировали снежный покров высотой 1-2 сантиметра. В Москве в ближайшие дни температура повысится до +4...+6, и это потепление в сочетании с дождями полностью расправится со всеми приметами зимы. И только в воскресенье-понедельник воздух в столичном регионе остынет до +2...+3, и к осадкам вновь станет примешиваться снег.