Москва23 ноя Вести.В Москве 24 ноября ожидается самый сильный снегопад сезона. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, непогоду принесет крупный холодный атмосферный вихрь. Центр циклона пройдет в 200 километрах к юго-востоку от Москвы.

Уточняется, что снегопад начнется после полудня и будет идти почти без перерыва до середины среды, 25 ноября. Наибольшая интенсивность ожидается в ночь со вторника на среду. Всего в столице может выпасть до 15 сантиметров осадков.

22 ноября ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что понедельник, 23 ноября, станет последним рубежом метеорологической осени в Центральной России. Регион окажется под влиянием североатлантического циклона, который принесет снег и положит начало формированию устойчивого снежного покрова.