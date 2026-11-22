Москва22 ноя Вести.Предстоящий понедельник станет последним рубежом метеорологической осени в Центральной России. Регион окажется под влиянием североатлантического циклона, который принесет снег и положит начало формированию устойчивого снежного покрова. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для информационной службы "Вести".

Понедельник – последний рубеж метеорологической осени. Погодой в Центральной России продолжит дирижировать североатлантический циклон по имени "Вероника". Небо потяжелеет, пройдет скромный, но уже настойчивый снег, на земле появится почти невесомая пороша менее 1 см, которую ветер будет сдувать. Тем не менее, начнется формирование устойчивого снежного покрова, который будет лежать, постепенно копиться, переживать оттепели и морозы, но уже не сойдет до самой весны! Столбики термометров замрут около нуля. Тень осени словно остановится в раздумье: уходить или еще постоять? Но на синоптической карте уже все предопределено отметил Тишковец

Подробнее о погоде на следующей неделе Тишковец рассказал в своей колонке.