Москва22 ноя Вести.Зима включает обратный отсчет! Метеорологическая осень уходит не спеша, словно оглядываясь на порог. И это будет не столько прощание, сколько запоздалая, но уверенная передача эстафеты следующему климатическому сезону.

Понедельник - последний рубеж метеорологической осени. Погодой в Центральной России продолжит дирижировать североатлантический циклон по имени "Вероника". Небо потяжелеет, пройдет скромный, но уже настойчивый снег, на земле появится почти невесомая пороша менее 1 см, которую ветер будет сдувать. Тем не менее начнется формирование устойчивого снежного покрова, который будет лежать, постепенно копиться, переживать оттепели и морозы, но уже не сойдет до самой весны! Столбики термометров замрут около нуля. Тень осени словно остановится в раздумье: уходить или еще постоять? Но на синоптической карте уже все предопределено.

К исходу вторника осень официально сдаст пост: с задержкой в 10 суток начнется метеорологическая зима! Активный балканский циклон, смещаясь со скоростью 55 км/ч, выйдет своим ядром в Черноземье, и к вечеру столичный регион накроют плотные снеговые облака. Слой снега - до 2 см. Ветры развернутся с юго-восточных на северные румбы и станут усиливаться. Температура воздуха ночью 0…-3, днем около 0.

В среду суровый "балканец", совершив полупетлю, окажется уже над Рязанью, и "полчища" его снеговых туч возьмут в сплошное кольцо практически всю Центральную Россию, неся в себе настоящий заряд зимы. Снег будет валить стеной – в переводе на воду это до 18-20 мм или около 35% месячной нормы. Столица будет укрыта белым одеялом: снежный покров вырастет на глазах до 8 см, в Подмосковье от 5 до 10 см снега. Можно открывать лыжный сезон. Появится и первый румянец зимы: температура воздуха понизится до -1…-4. Из-за сильного северного ветра до 7-12 м/с - именно тогда закружат первые настоящие метели с ухудшением видимости до 1 км и менее - в ощущениях будет казаться, что на улице 7 градусов мороза. Это будет полноценный дебют зимы, которая вступит в свои права. Город окажется во власти стихии, на дорогах появится снежный накат, из-за чего при скорости 60 км/ч тормозной путь увеличится в 3 раза, а при 90 км/ч – может достигать 200 метров, возрастет риск ДТП и сбои в авиасообщении.

В четверг, в тылу уходящего циклона снегопады приобретут скоротечный зарядовый характер. Снег будет налетать резко. Морозец еще мягкий, но уверенный: показания термометров будут варьироваться от -2 до -5. В пятницу холод усилится, небо начнет постепенно расчищаться, местами небольшой снег, минимальная температура понизится до -4…-7, по области 3…8 мороза, в светлое время суток -2…-5, что соответствует климатической норме декабря. Такая же погода будет в субботу и в ночь на воскресенье, а воскресным днем благодаря скандинавскому антициклону постепенно распогодится. На водоемах начнётся ледостав, но лед будет очень тонкий.

В последнюю ночь осени возможны и первые 10-градусные морозы. Это будет символичный финал. К началу календарной зимы декорации в виде белого покрывала, морозного воздуха и сухого снега под ногами будут выставлены, а природа, сверившись с календарем, - готова принять новый климатический сезон…