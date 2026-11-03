Москва3 ноя Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец – когда автомобилистам нужно переходить на зимнюю резину.

"Автомобильная" зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +5 и ниже, как правило, в Москве наступает 20 октября. Однако в этом году, благодаря очень теплой осени, этот главный температурный триггер сработал на 12 дней позднее, и формально новый сезон для автолюбителей наступил 1 ноября – именно с этого дня шины начали "дубеть"!

Но более важным фактором безопасности является состояние дорожного полотна, которое определяется типом осадков. Уже во вторник, Центральная Россия и Верхневолжье окажутся в "мешке" арктического холода в виде замкнутой "капли". В результате затуманенность атмосферы сменится моросью и небольшим дождем, вперемешку с первым в сезоне мокрым снегом. Передний фронт этого фазового перехода в твердое состояние достигнет берегов Москвы и Оки, охватив практически всю северную половину Русской равнины

До конца недели наступление автозимы продолжится. Осадки в твердой фазе будут смещаться на юг со скоростью более 100 км за сутки, и к выходным белые "мухи" закружат даже в небе Донбасса и в низовьях Дона, куда, кстати, доберется и зона заморозков, что в сумерках может спровоцировать образование самого коварного вида тонкой и прозрачной ледяной пленки – черного льда! При этом видимая граница снежного покрова пятнами пройдет примерно по линии Брянск-Тула-Тамбов-Саратов-Оренбург.

Однако, это будет временный снежный покров или, что называется, "снег на час", который долго не задержится, и к началу следующей недели, когда потеплеет, внезапный зимний гость – растает. Поэтому снег-"первенец" – это будет не про красоту, а про тормозной путь, который на дороге изменит правила! Но тем не менее, начало "нулевому" километру автомобильной зимы положено!