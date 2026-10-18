Москва18 окт Вести.Со вторника, 20 октября, в Центральной России начнется "коммунальная" осень, и в сумерках воздух остынет до околонулевых значений с вероятностью слабых заморозков. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В ночь на понедельник и под утро, из-за повышенной концентрации облачности, на термометрах не ниже +5…+8, а днем, на фоне усиления скандинавского максимума, распогодится, и до +8…+11. Со вторника начнется "коммунальная" осень, и отопление жилых помещений станет уместным. В условиях ясного неба, температурная амплитуда существенно возрастет. В сумерках воздух остынет до околонулевых значений с вероятностью слабых заморозков, а днем столбики максимальных термометров снова попытаются штурмовать 10-градусную высоту отметил Евгений Тишковец

Он добавил, что октябрь пока идет по графику наиболее теплого в истории метеонаблюдений, благодаря чему в регионе не наступила "коммунальная" осень, которая, как правило, в Москве должна была начаться еще 6 октября, когда среднесуточная температура воздуха обычно устойчиво становится ниже критериальных +8 градусов.

Подробности в авторской колонке ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.