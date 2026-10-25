Время смены автомобильной резины на зимнюю наступит в начале ноября

Время "переобувать" резину автомобиля наступит в начале ноября Время смены автомобильной резины на зимнюю наступит в начале ноября

Москва25 окт Вести.Время для смены автомобильной резины на зимнюю наступит в начале ноября. Об этом в своей авторской колонке для сайта ИС "Вести" написал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он добавил, что по ночам столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке, а днем температура не будет превышать +5 градусов.

В начале ноября, по всей видимости, произойдут заметные перемены. Золотая осень, практически миновав осень глубокую, передаст атмосферу во временное пользование двойственному предзимью, когда дневная температура понизится до +2…+5, а по ночам столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Для автомобилистов наступит горячая пора смены авторезины: летние покрышки при температуре ниже +5 потеряют свои свойства и не обеспечат должного сцепления с дорогой – наступит "автомобильная" зима отметил Тишковец

Больше об изменениях погоды и о температурных аномалиях этой осенью – в авторской колонке Евгения Тишковца.