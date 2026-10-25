Москва25 октВести.Переходить с летних шин на зимние следует, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд не превышает +7 градусов. Об этом в интервью RT рассказал эксперт "Лемана ПРО" Евгений Малыгин.
Ориентир для перехода с летних шин на зимние — среднесуточная температура воздухасказал Малыгин
В ГАИ напомнили, что переход на зимний комплект резины необходим после установления устойчивой температуры ниже +7 градусов.
Ранее российских автомобилистов предупредили, что им могут выписать предупреждение или штраф за "лысую" резину, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм.