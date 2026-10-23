Автомобилистов предупредили о штрафе за "лысую" резину Депутат Госдумы Григорьев предупредил россиян о штрафах за "лысую" резину

Москва23 окт Вести.Российские автомобилисты рискуют получить предупреждение или штраф за "лысую" резину, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев в комментарии ТАСС.

Согласно действующим требованиям, при движении по заснеженной или обледеневшей дороге остаточная глубина протектора зимних шин должна быть более 4 мм. Если она составляет 4 мм или меньше, эксплуатация автомобиля запрещена. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей уточнил Григорьев

Требования к покрышкам закреплены в установленном правительством перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. За нарушение грозит административная ответственность по статье 12.5 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России изменится порядок медицинского контроля за автомобилистами. Медзаключения о наличии или отсутствии противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортом будут оформляться в электронном виде и попадать в федеральный реестр ЕГИСЗ.