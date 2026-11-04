Россиянам напомнили о штрафах за несвоевременную замену шин Автоюрист Лев Воропаев напомнил о штрафе за несвоевременную замену шин

Москва4 ноя Вести.С 1 декабря водителям, которые продолжают ездить на летней резине, грозит штраф в 500 рублей. Как рассказал "Абзацу" автоюрист Лев Воропаев, инспекторы ГАИ могут выписывать штраф за это нарушение несколько раз в течение одного дня.

Часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает либо предупреждение, либо штраф. Практически всегда на практике это, конечно, штраф 500 рублей сообщил он

Эксперт также отметил, что езда на летней резине в зимний период может серьезно повлиять на исход разбирательства после ДТП.

По его словам,в случае спора о виновности автотехническая экспертиза способна определить, мог ли водитель избежать аварии, если бы его автомобиль был оснащен зимними шинами. Однако сам факт использования резины не по сезону не является автоматическим основанием для признания автомобилиста виновным в столкновении.

Ранее автоэксперт Марков рассказал, как правильно убрать автомобильные шины на зимовку.