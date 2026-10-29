В Минтрансе напомнили, когда следует менять летние шины на зимние Минтранс порекомендовал водителям сменить летние шины на зимние до 1 декабря

Москва29 окт Вести.Переходить на зимнюю резину российским автомобилистам рекомендуется при снижении среднесуточной температуры до плюс 5–7 градусов, а также при наступлении постоянных заморозков, сообщили в Минтрансе РФ.

Менять резину необходимо своевременно в зависимости от погодных условий, а с наступлением 1 декабря сделать это обязательно сказали в министерстве

В Минтрансе напомнили, что технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" не допускает эксплуатацию летних шин с декабря по февраль. Зимние шины при этом могут быть шипованными или нешипованными, но обязательно с маркировкой M+S, M S или M&S.

Из-за низких температур летние шины становятся слишком твердыми и теряют упругость. Это негативно влияет на управляемость автомобиля, ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь, пояснили в ведомстве.