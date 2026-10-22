Москва22 окт Вести.Для обеспечения безопасности, долговечности и максимальной эффективности новых зимних шин необходимо пройти период обкатки, соблюдая спокойный стиль вождения и рекомендации по эксплуатации. Об этом рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Своевременная замена сезонной резины при ее износе стала нормой для большинства автовладельцев. Тем не менее, этап обкатки новых зимних шин часто игнорируется. В связи с этим автоэксперт дал рекомендации по корректному проведению данной процедуры.

Чтобы начать полноценно работать, покрышкам надо некоторое время на адаптацию. Они должны, что называется, разноситься, привыкнуть к весу автомобиля, к работе подвески и обеспечить равномерное пятно контакта. Еще одна важная цель обкатки — удаление заводского покрытия рассказал Зенкевич

Оператор интернет-продаж магазина автозапчастей Ксения Гатауллина объяснила, почему необходима "обкатка"

Технологический слой на шинах — это тонкая пленка из разделительной смазки консервантов, которая остается на поверхности протектора после выплавки покрышки в пресс-форме рассказала Гатауллина

По ее словам, технологический слой заметно ухудшает сцепные свойства шины. Поэтому и нужен определенный срок, чтобы эти слои стерлись естественным образом.

Обычно это происходит за 200—300 км. Но если вы частично передвигаетесь уже по снегу, увеличиваете этот срок до четырехсот. В это время важно передвигаться плавно, избегать резких ускорений, торможений и поворотов, а также неровных дорог. Скорость старайтесь держать до 90 км/ч. От агрессивной и неаккуратной езды в этот период протектор может стереться неравномерно и в итоге будет работать не всей площадью. Так сцепление будет хуже, да и ресурс самой резины станет меньше. А для шипованных шин важно зафиксировать шипы в протекторе посоветовал Зенкевич

По словам руководителя по развитию автосервиса Никиты Архипова, если на новых покрышках ездить без "обкатки", к весне можно обнаружить шины "беззубыми".

На некоторых современных шипованных шинах вокруг шипа вы даже можете увидеть специальные резиновые ламели, которые как раз будут индикаторами обкатки. Когда вы их сотрете, ну, обкатка завершена. Если их нет, то примерно 700 км в таком спокойном режиме нужно проехать рассказал Архипов

Он пояснил, что для нешипованных зимних покрышек обкатка также необходима, чтобы резиновая смесь размялась и стала эластичной. Кроме того, во время "обкатки" следует следить за правильным давлением в шинах, нельзя перегружать автомобиль.

Также должны быть правильно сделаны сход-развал и балансировка. Кстати, последнюю рекомендуется провести еще раз примерно через 1 000 км, когда новая шина как следует сядет на диск. И не забывайте, что новый комплект резины на ходу может ощущаться по-другому. Это касается и жесткости, и реакции на руль и тормозного пути, так что время для адаптации потребуется и вам заключил Зенкевич

Ранее он дал советы водителям, как повысить безопасность и улучшить видимость на дороге в сложных осенних условиях — при тумане, сумерках и дожде.