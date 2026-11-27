Москва27 ноя Вести.Систему отопления автомобиля необходимо проверить до наступления морозов. На это обратил внимание автожурналист и блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Он указал, в каких именно агрегатах могут возникнуть проблемы

Тепло в салон поступает от нагретого двигателя, так что проблемы с системой отопления стоит искать в системе охлаждения. Самое простое - недостаток антифриза. Его легко долить самостоятельно, но заодно не лишним будет проверить, нет ли где утечки. Явные признаки потери герметичности: жирная пленка на лобовом стекле и сладковатый, характерный запах антифриза в салоне. Кроме того, может выйти из строя помпа, то есть насос, который обеспечивает циркуляцию антифриза по системе, или термостат, без которого мотор не сможет выйти на рабочую температуру. К счастью, эту проблему довольно легко диагностировать. А вот если один из патрубков все-таки горячий, скорее всего, засорился радиатор самой печки. Он может быть забит как изнутри - отложениями или ржавчиной, так и снаружи - листьями, пухом. Придется промывать. Иногда прислушивайтесь, работает ли моторчик вентилятора климатической системы пояснил Зенкевич

Но нередко, по словам эксперта, все значительно проще: старый забитый салонный фильтр не дает теплому воздуху свободно проходить внутрь автомобиля.

Деталь - копеечная и легко меняется самостоятельно, но многие про нее почему-то забывают. А если все работает исправно, прогревайте салон постепенно, чтобы тепло приходило по мере роста температуры двигателя. Резкий приток воздуха от уже горячего двигателя может вызвать трещину на стекле. Да и пластик вам спасибо не скажет добавил Зенкевич

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