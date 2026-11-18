Эксперт рассказал о неисправностях, проявляющихся при холодном запуске авто Автоэксперт Ерицян рассказал о неисправностях машины, которые проявляются зимой

Москва18 ноя Вести.Некоторые неисправности автомобиля становятся заметны только при запуске двигателя в мороз или после продолжительной стоянки на холоде. В беседе с RT исполнительный директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян рассказал, на какие признаки следует обратить внимание водителям.

Одним из таких сигналов может стать свист из-под капота при запуске двигателя. По словам специалиста, причиной может оказаться изношенный приводной ремень, который приводит в действие генератор и другие системы автомобиля.

Если на проблему не обратить внимание, есть вероятность того, что ремень оборвется. В отдельных случаях это может стать причиной дорогостоящего ремонта подчеркнул эксперт

Еще один повод проверить автомобиль – слишком долгий прогрев двигателя и недостаточно эффективная работа отопителя салона. Как пояснил Ерицян, такие признаки могут указывать на неисправность термостата.

Со временем механизм может заклинить, из-за чего антифриз начинает постоянно циркулировать через радиатор. В мороз он охлаждается особенно интенсивно. Поэтому двигатель долго прогревается, а иногда даже после продолжительной поездки не достигает нормальной рабочей температуры. При этом также может увеличиваться расход топлива отметил он

После ночной стоянки на морозе водитель также может обнаружить, что автомобиль не трогается с места, хотя ручной тормоз уже отпущен. Эксперт отметил, что это не обязательно свидетельствует о поломке тормозного механизма: причиной может быть замерзшая вода, попавшая в тормозную систему после мойки или поездки по мокрому снегу.

В такой ситуации Ерицян посоветовал не пытаться сдвинуть машину с места силой, поскольку это может повредить колодки, диски и другие детали тормозной системы.

Для устранения проблемы детали необходимо отогреть. Если после оттаивания автомобиль по-прежнему не снимается с ручника, потребуется диагностика в автосервисе заключил эксперт

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