Эксперт Попов: если машина не заводится, стоит проверить аккумулятор и стартер

Автоэксперт рассказал, что проверить, если машина не заводится Эксперт Попов: если машина не заводится, стоит проверить аккумулятор и стартер

Москва5 окт Вести.Если автомобиль не заводится, в первую очередь нужно проверить аккумулятор и стартер, рассказал RT автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, при попытке запуска необходимо обратить внимание на то, крутит ли стартер.

Если стартер не крутит, сел аккумулятор, нажмите на звуковой сигнал: если звуковой сигнал не работает, значит, достаем зарядное устройство и заряжаем аккумулятор объяснил порядок действий специалист

Если стартер работает и топлива достаточно, причиной могут быть неисправности системы зажигания, датчиков или других элементов. Для первичной диагностики эксперт посоветовал использовать Bluetooth-адаптер, подключаемый к диагностической колодке автомобиля.

При повторных проблемах с запуском, появлении запаха топлива, дыма или посторонних звуков Попов рекомендовал прекратить попытки завести машину и обратиться в автосервис.