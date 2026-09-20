Автожурналист - о причинах и источнике глушения мотора Автожурналист Зенкевич: причина глушения мотора кроется в одном из трех узлов

Москва20 сен Вести.Если мотор автомобиля глохнет сразу после включения, это указывает на техническую неисправность. Поломка может быть как незначительной, так и требующей затратного ремонта, заявил автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

В большинстве случаев источник неприятностей кроется в одном из трех узлов, указал он.

Первая - это топливная система, вторая - это система зажигания, третья - непосредственно сам блок управления двигателем. То есть мотору не хватает либо воздуха, либо бензина, либо искры сказал он

По его словам, для более точной диагностики нужно обратить внимание, в какой момент происходит остановка. Если глохнет почти сразу, самое простое и безобидное - закончилось топливо.

Иногда глушить мотор может неисправная противоугонная система или автозапуск, трещины в воздуховодах или впускном коллекторе. А если двигатель работает только с нажатым газом и глохнет, когда отпускаешь педаль, скорее всего, виноват поврежденный регулятор холостого хода либо забитая дроссельная заслонка. заявил Иван Зенкевич

Также могут подвести катушки, свечи зажигания, высоковольтные провода, забитый топливный фильтр. В этих случаях иногда без комплексной диагностики не обойтись.