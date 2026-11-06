Эксперт объяснил, обязательно ли в городе зимой использование шин с шипами Автоэксперт Ладушкин рассказал, когда зимой можно обойтись без шипованных шин

Москва6 ноя Вести.Водителям, которые преимущественно ездят по мегаполису и редко выезжают за его пределы, зимой будет достаточно фрикционных шин, известных как "липучки". Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution, автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.

По его словам, в крупных городах, особенно в европейской части России, автомобили чаще передвигаются по мокрому асфальту и водно-снежной каше.

В таком режиме шипованные шины изнашиваются гораздо быстрее, чем фрикционные, а сцепные свойства по твердому влажному асфальту лучше именно у фрикционных шин сказал эксперт

При этом "липучки" хуже справляются с гололедом, снежными переметами и укатанным снегом. С такими дорожными условиями чаще сталкиваются за пределами мегаполисов, на трассах и в небольших населенных пунктах. В этих случаях шипованные шины обеспечивают более короткий тормозной путь и лучшую управляемость, отметил эксперт.

Ладушкин также рекомендовал рассмотреть шипованную резину начинающим водителям, даже если они ездят преимущественно по городу. По его словам, такие шины помогают увереннее управлять автомобилем во время метели и сильных морозов, когда дороги еще не успели очистить.