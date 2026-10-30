Зима без "ран": автоэксперт рассказал, как защитить кузов автомобиля в холод Автоэксперт: оставлять на зиму скол на кузове авто - это сыпать соль на рану

Москва30 окт Вести. С наступлением морозов кузов автомобиля подвергается максимальной нагрузке. Чтобы избежать дорогостоящих последствий и весенних хлопот с ремонтом, лучше всего позаботиться об этой критически важной части вашего автомобиля уже сегодня. О том, как правильно это делать, рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Он объяснил, что резкие перепады температур, грязь и летящая из-под колес ледяная крошка повреждают лакокрасочное покрытие любого автомобиля на микроуровне. Однако наибольший вред наносят реагенты. Соль и химикаты разрушают заводской лак, делая его мутным и тусклым. При контакте с металлом агрессивные вещества вызывают стремительное развитие коррозии.

Поэтому оставлять на зиму даже небольшой скол — это в прямом смысле сыпать соль на рану. А значит, наша задача — ее обработать и залечить. Повреждения лакокрасочного слоя до базовой эмали устраняются специальным ремкомплектом. С более глубокими дефектами, когда виден грунт или еще хуже — голый металл, придется повозиться. Лучшим средством будет специальный набор для подкраски сколов. Цвет подбираем не на глаз, а по информационной табличке на кузове или по вин-коду. Сначала скол заполняется ремонтным грунтом, затем базовой эмалью. Затем на третьем этапе он заполняется ремонтным лаком. Основная задача — это закрыть скол от внешнего воздействия и сделать его вровень с основным лакокрасочным покрытием. Полировка — это последний этап рассказал Зенкевич

Он также отметил, что проблемы можно предотвратить. Варианты есть на любой кошелек. Самый доступный способ покрыть машину воском.

Это недорого, нанести можно самостоятельно, но воск держится недолго и бессилен перед агрессивной химией. Составы из серии "жидкое стекло" могут держаться до года. Лучше противостоят реагентам и грязи, придают поверхности характерный блеск, но они дороже и сложнее в нанесении. Самый надежный, но и наиболее затратный вариант — так называемая керамика. Помимо защиты от химического воздействия на кузов, реагенты, соли, птичий помет создает прослойку между лаком и внешней средой, но не защищает от механического воздействия. Еще один минус — требовательность к подготовке кузова и нанесению только в профессиональных сервисах рассказал Зенкевич

Он предложил еще один надежный вариант: затянуть хотя бы самые уязвимые места кузова защитной полиуретановой пленкой. Она, в отличии даже от дорогих составов, убережет от мелких царапин, а от них зимой не застрахован никто, заверил эксперт

Ранее он рассказал, как подготовить новые зимние шины к эксплуатации. Эксперт объяснил, что для обеспечения безопасности, долговечности и максимальной эффективности новых зимних шин необходимо пройти период обкатки, соблюдая спокойный стиль вождения и рекомендации по эксплуатации.