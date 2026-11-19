Москва19 ноя Вести.Безопасность на дороге зависит не только от своевременной сезонной замены шин и выбора между шипами и липучками, но и от состояния самих покрышек, их износа, срока годности, а также от установки, что требует внимательного подхода к выбору и эксплуатации шин. Об этом рассказал автожурналист и блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Ежегодно во время сезонной замены шин автомобилисты озадачены двумя вопросами: когда переобуваться и что предпочесть: шипы или липучки. Но есть и другие моменты, от которых зависит безопасность на дороге.

Рассмотрим главный вопрос: когда менять, но только не летние покрышки на зимние, а изношенный комплект на новый. Тут можно отталкиваться от требований ПДД, но еще лучше — от здравого смысла посоветовал Зенкевич

Как и у любой продукции, у резины есть свой срок годности. Со временем она теряет эластичность, дубеет и, как следствие, хуже цепляется за поверхность. По словам директора сети шинных центров Игоря Жданова, шины пора менять, когда протектор истончается меньше допустимой нормы.

Шины пора менять, когда у них протектор менее 4 мм. Это касается зимних шин. Это и европейский закон так гласит, и российский, но смотря насколько вы себя любите. Если сильно любите и переживаете за свою безопасность, за свой автомобиль, то уже и 5—6 мм заставляют задуматься, потому что в снежной каше такая шина будет слабоэффективна рекомендует Жданов

Поэтому, если ваш комплект автошин отходил 5-7 сезонов, то эксперты советуют задуматься о покупке нового, даже если протектор еще "живой".

Хорошие покрышки никогда не были дешевыми, поэтому у некоторых возникает соблазн приобрести бывшую в употреблении резину. Конечно, лучше покупать у знакомых и после тщательного осмотра. Начнем с проверки срока годности, даже несмотря на хороший внешний вид. Обычно дата производства ставится на боковине в овальном контуре. Первые две цифры означают неделю, последний год выпуска. Оцените глубину протектора по индикаторам износа. Посмотрите, нет ли микротрещин и деформаций. Правда, некоторые дефекты, например, грыжу, можно заметить только уже накачав колесо или вообще в движении пояснил Зенкевич

Если настало время менять шины, то мастер–консультант по ремонту машин Артем Янкин рекомендует менять их строго комплектом.

Ставить зимние шины только на одну ось нельзя. Сцепление с дорогой будет только на той оси, на которой зимняя резина. Машина будет плохо управляться, что может привести к заносу, выезду на встречную полосу и аварии предупредил Янкин

Вопрос об экономической целесообразности использования всесезонных шин требует детального рассмотрения. На первый взгляд, в регионах с мягкими, малоснежными зимами такое решение может показаться оправданным. Однако следует учитывать, что для таких климатических зон характерно и жаркое лето. В условиях повышенных температур компромиссная резиновая смесь всесезонных покрышек теряет свою оптимальную жесткость, что негативно сказывается на сцеплении с дорожным покрытием. Более того, интенсивный износ в жарком климате может привести к необходимости замены комплекта шин уже через один сезон эксплуатации, ставя под сомнение реальную экономию, резюмировал Зенкевич

Ранее он рассказал, как защитить кузов автомобиля в холода. По его словам, чтобы избежать дорогостоящих последствий и весенних хлопот с ремонтом, лучше всего позаботиться об этой критически важной части вашего автомобиля уже сегодня. Он объяснил, что резкие перепады температур, грязь и летящая из-под колес ледяная крошка повреждают лакокрасочное покрытие любого автомобиля на микроуровне. Однако наибольший вред наносят реагенты.