Автоэксперт Попов: езда на зимней резине обязательна в России с 1 декабря

Автомобилистам напомнили, к какой дате нужно успеть "переобуться" Автоэксперт Попов: езда на зимней резине обязательна в России с 1 декабря

Москва11 ноя Вести.С 1 декабря до 1 марта российские автомобилисты обязаны ездить на зимней резине, напомнил в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.

Как он отметил, отдельно стоит уделить внимание шипованной резине. По его словам, шипы должны быть на всех четырех колесах.

Не забываем, что остаточная глубина протектора зимнего колеса — не 1,6 мм, как у летнего, а четыре миллиметра сказал Попов

Собеседник журналистов уточнил, что на юге России автомобилисты, вероятнее всего, предпочтут нешипованные шины - "липучку".

В завершение Попов предупредил автомобилистов: на зимнюю резину нужно переходить, когда среднесуточная температура держится на уровне +7 °C.

Как рассказал ранее ИС "Вести" член Правления Союза автосервисов России Илья Плисов, для работников шиномонтажа замена резины с летней на зимнюю — "навыковая история". Им невыгодно делать некачественную работу и тем более умышленно портить колеса автовладельцам.