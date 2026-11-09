Москва9 ноя Вести.Для сотрудников шиномонтажа замена резины с летней на зимнюю — это "навыковая история". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал член Правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

По его словам, сотрудникам шиномонтажа невыгодно делать некачественную работу и тем более умышленно портить колеса автовладельцам.

Навыки людей, которые работают с колесами, выше, чем вывеска на фасаде, потому что те люди, которые это делают каждый день по много раз, зачастую делают это очень качественно, даже несмотря на то, что выглядит это все достаточно неприглядно. Это больше навыковая история, то есть внимательная проверка подкручивание всего, что нужно на колесе. Поэтому и в дорогих местах, и в дешевых, в целом, хорошо работают отметил Плисов

Ранее россиянам напомнили, что с 1 декабря водителям, которые продолжают ездить на летней резине, грозит штраф в 500 рублей.