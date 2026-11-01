Адвокат: водителям нужно перейти на зимнюю резину до 1 декабря

Юрист напомнил водителям о необходимости сменить шины до 1 декабря Адвокат: водителям нужно перейти на зимнюю резину до 1 декабря

Москва1 ноя Вести.С 1 декабря по 1 марта эксплуатация легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны без зимних шин запрещена. Об этом РИА Новости напомнил адвокат Дмитрий Рощин.

По его словам, зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля. Зимний период охватывает декабрь, январь и февраль, однако региональные власти вправе продлить этот срок с учетом местных климатических условий, но не сократить его.

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Таким образом, водителям рекомендуется позаботиться о замене шин заранее, не дожидаясь 1 декабря.

Производители рекомендуют автомобилистам переобувать летнюю резину, когда столбики термометров опустятся ниже +5 градусов.

Ранее эксперт назвал те российские регионы, где жителям нельзя откладывать визит в шиномонтаж.