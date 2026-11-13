Юрист: с 1 декабря автомобили должны быть на зимних шинах независимо от погоды

Юрист объяснил, чем грозит несвоевременная смена резины автомобилистам Юрист: с 1 декабря автомобили должны быть на зимних шинах независимо от погоды

Москва13 ноя Вести.На зимние шины необходимо перейти до 1 декабря независимо от погодных условий и региона проживания. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Замена шин осуществляется исходя из установленных временных интервалов. То есть, езда на летних шинах в период с 1 декабря по 28 (29) февраля, либо езда на зимней резине в период с 1 июня по 31 августа, влечет административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей отметил юрист

По его словам, федеральное законодательство не дает регионам права устанавливать собственные даты для сезонных замены шин.