Тишковец: в Центральной России прогнозируется последняя неделя тепла в этом году

Синоптик сообщил, что Центральную Россию ждет последняя неделя тепла Тишковец: в Центральной России прогнозируется последняя неделя тепла в этом году

Москва15 ноя Вести.Неделя с 16 по 22 ноября в Центральной России будет последней неделей тепла в этом году, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести".

Сейчас в Центральной России метеорологическая осень с температурой, превышающей климатические показатели ноября на 2-4 градуса.

В воскресенье наметится перелом – необратимый, как трещина во льду, которая разойдется во все стороны. Осадки перейдут в смешанную и твердую фазу, на термометрах обреченно слабый плюс. Метеорологическая осень, которая сегодня на 2-4 градуса выше нормы, пока продолжается. Но скорее всего, это будет последняя относительно теплая неделя заявил он

Вслед за относительно теплой погодой придут холода, отметил Тишковец.

За прогностическим горизонтом, за линией фронта уже стоит зима, которая знает, что финал ноября начнет готовить почву для ее прихода. Погода начнет тихую работу, превращая слякоть в белизну рассказал синоптик

Подробности о погодных изменениях - в авторской колонке Евгения Тишковца.