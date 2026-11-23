Пик снегопада в Москве придется на среду Тишковец: в среду в Москве ожидается сильный снегопад

Москва23 ноя Вести.До конца рабочей недели в Центральной России ожидаются снегопады, усиливающиеся к среде. Особенно это коснется Москвы и Рязани. Об этом сообщил ИСЧ "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец

До пятницы в Центральной России будет сыпать снег, а самые сильные снегопады и метели прогнозируются в среду. И с каждым днем будет становиться все холоднее. В Москве сегодня еще до плюс 2 градусов, завтра нулевая температура, а со среды уже температура опустится до минуса 1 градуса в лучшем случае рассказал Тишковец

Он добавил, что за сутки в Москве и Рязани снежный покров увеличится до 12—16 см. А это - норма третьей декады декабря