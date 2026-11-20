Заводченков: в Москве к вечеру вторника высота снежного покрова достигнет 5 см Синоптик Заводченков: в начале недели в Москву придет похолодание

Москва20 ноя Вести.Теплая погода в Москве сохранится до конца недели, однако в начале следующей столицу будет ждать похолодание. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, к вечеру вторника на столичных улицах может сформироваться небольшой снежный покров.

В центре страны до воскресенья еще будет царить аномально теплая осень. Сегодня в Москве +6, завтра +4. Затем погода станет перестраиваться на зимний лад – в первые дни новой недели столбики термометров уже не поднимутся выше +1, осадки опять перейдут в снег, и к исходу вторника его слой на столичных улицах вырастет до 2-5 сантиметров подчеркнул Заводченков

Дополнительно синоптик рассказал, что в Черноземье ожидается снег с высотой покрова до 15 сантиметров.