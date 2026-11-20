Москва20 нояВести.В городах Черноземья в начале следующей недели ожидается снег с высотой покрова до 15 сантиметров. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, балканские циклоны в ближайшие дни будут доминировать в атмосфере над Русской равниной, и в начале новой недели в регион прорвется еще один такой вихрь.
Во вторник наиболее плотные поля фронтальной облачности накроют южную половину Европейской России, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в Черноземье и на западных склонах Кавказа. Причем, севернее линии Симферополь – Самара дожди будут переходить в снег. В такой ситуации на Русской равнине вновь сформируется временный снежный покров. Сильнее всего заметет Липецк, Воронеж, Тамбов и Белгород – на улицах городов появится слой снега высотой до 9-15 сантиметроврассказал Заводченков
Согласно прогнозу синоптика, обычно такие "сугробы" появляются в этих городах только в середине декабря.
Заводченков также отметил, что за ближайшие 5 дней в Сочи может выпасть почти месячная норма осадков.