Синоптик: во вторник сильнее всего "заметет" Липецк, Воронеж, Тамбов и Белгород

Синоптик Заводченков: в Черноземье высота снежного покрова может достичь 15 см Синоптик: во вторник сильнее всего "заметет" Липецк, Воронеж, Тамбов и Белгород

Москва20 ноя Вести.В городах Черноземья в начале следующей недели ожидается снег с высотой покрова до 15 сантиметров. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, балканские циклоны в ближайшие дни будут доминировать в атмосфере над Русской равниной, и в начале новой недели в регион прорвется еще один такой вихрь.

Во вторник наиболее плотные поля фронтальной облачности накроют южную половину Европейской России, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в Черноземье и на западных склонах Кавказа. Причем, севернее линии Симферополь – Самара дожди будут переходить в снег. В такой ситуации на Русской равнине вновь сформируется временный снежный покров. Сильнее всего заметет Липецк, Воронеж, Тамбов и Белгород – на улицах городов появится слой снега высотой до 9-15 сантиметров рассказал Заводченков

Согласно прогнозу синоптика, обычно такие "сугробы" появляются в этих городах только в середине декабря.

Заводченков также отметил, что за ближайшие 5 дней в Сочи может выпасть почти месячная норма осадков.