Холод с Баренцева моря позволит снегу надолго остаться в Средней полосе России Заводченков: холодный воздух с Баренцева моря задержит снег в Средней полосе РФ

Москва20 ноя Вести.Циклон принесет холодный воздух с акватории Баренцева моря, в результате чего в Средней полосе выпавший снег может задержаться надолго. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, относительно теплая погода сохранится только на юге региона.

Вместе с ненастьем циклон закачает в Европейскую Россию холодный воздух с акватории Баренцева моря. В результате относительно теплая погода сохранится только в южной части региона – здесь днем +7...+12. В средней полосе столбики термометров уже не поднимутся выше -2...+3, то есть, выпавший снег будет таять плохо, и имеет все шансы задержаться надолго отметил синоптик

Заводченков также рассказал, что в Черноземье высота снежного покрова может достичь 15 см.