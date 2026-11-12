Москва12 нояВести.Граница снежного покрова на Русской равнине и в Сибири отстает от климатического графика на 500–600 километров. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Согласно его прогнозу, более холодная погода сохраняется только на Дальнем Востоке, в остальных регионах страны зима пока заметно отстает от сезонной нормы.
В равнинной части России зима пока пробуксовывает. Только на Дальнем Востоке удерживается более холодная, нежели положено, погода. Сугробам удалось продвинуться дальше обычного. При этом на Русской равнине и в Сибири граница снежного покрова в среднем на 500-600 километров отстает от климатического графикаотметил Заводченков
Специалист также рассказал, что в Санкт-Петербурге ожидается похолодание со снегом, за которым последует потепление к концу недели.