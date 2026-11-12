Зима на Русской равнине и в Сибири пока отстает от обычных сроков на 600 км

Заводченков: снежный покров в России отстает от климатического графика на 600 км Зима на Русской равнине и в Сибири пока отстает от обычных сроков на 600 км

Москва12 ноя Вести.Граница снежного покрова на Русской равнине и в Сибири отстает от климатического графика на 500–600 километров. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно его прогнозу, более холодная погода сохраняется только на Дальнем Востоке, в остальных регионах страны зима пока заметно отстает от сезонной нормы.

В равнинной части России зима пока пробуксовывает. Только на Дальнем Востоке удерживается более холодная, нежели положено, погода. Сугробам удалось продвинуться дальше обычного. При этом на Русской равнине и в Сибири граница снежного покрова в среднем на 500-600 километров отстает от климатического графика отметил Заводченков

Специалист также рассказал, что в Санкт-Петербурге ожидается похолодание со снегом, за которым последует потепление к концу недели.