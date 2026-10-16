Синоптик Заводченков рассказал о погоде на северо-западе страны

Заводченков: небольшие дожди и мокрый снег ожидаются на северо-западе России Синоптик Заводченков рассказал о погоде на северо-западе страны

Москва16 окт Вести.Небольшие дожди ожидаются на северо-западе России из-за прохождения атмосферного фронта. Местами на севере региона осадки будут переходить в мокрый снег.

Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

На северо-западе России будет смещаться облачная гряда атмосферного фронта, поэтому в регионе ожидаются небольшие дожди. Местами на севере переходящие в мокрый снег. Температурный режим умеренно-теплый: на севере до +2…+7, в южной части до +8…+13 отметил Заводченков

Метеоролог также предупредил о затяжных ливнях в Крыму и на побережье Кавказа в ближайшие дни.