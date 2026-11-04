Москва4 нояВести.Самые сильные дожди пройдут на западных склонах Кавказа. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, сегодня большая часть Европейской России по-прежнему будет укрыта полями фронтальной облачности, и в регионе задержится ненастная погода.
Однако в южной половине ожидаются преимущественно дожди, причем самые сильные пройдут на западных склонах Кавказа - местами они принесут свыше 20-30 мм влаги за сутки. А севернее линии Пенза-Казань осадки опять перейдут в снегзаявил метеролог
Тишковец добавил, что похолодание пока проявится в меньшей степени.
В результате арктического вторжения днем столбики термометров на севере и в средней полосе не смогут подняться выше +5. И только на юге похолодание пока проявится в меньшей степени. Скажем, в Причерноморье и низовьях Дона дожди ограничат дневной прогрев +11...+16 градусами, а в Прикаспийских регионах и на восточных склонах Кавказа воздух по-прежнему сможет прогреваться до +14...+19сообщил специалист
Ранее сообщалось, что С 4 ноября на юг России придут сильные дожди и снегопады. Также ведущая "России 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова в своей колонке для ИС "Вести" написала, что после 5 ноября стоит ожидать заморозков.