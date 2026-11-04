Синоптик Тишковец: на склонах Кавказа ожидаются самые сильные ливни Метеоролог Тишковец рассказал, где на юге РФ ожидаются самые сильные ливни

Москва4 ноя Вести.Самые сильные дожди пройдут на западных склонах Кавказа. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня большая часть Европейской России по-прежнему будет укрыта полями фронтальной облачности, и в регионе задержится ненастная погода.

Однако в южной половине ожидаются преимущественно дожди, причем самые сильные пройдут на западных склонах Кавказа - местами они принесут свыше 20-30 мм влаги за сутки. А севернее линии Пенза-Казань осадки опять перейдут в снег заявил метеролог

Тишковец добавил, что похолодание пока проявится в меньшей степени.

В результате арктического вторжения днем столбики термометров на севере и в средней полосе не смогут подняться выше +5. И только на юге похолодание пока проявится в меньшей степени. Скажем, в Причерноморье и низовьях Дона дожди ограничат дневной прогрев +11...+16 градусами, а в Прикаспийских регионах и на восточных склонах Кавказа воздух по-прежнему сможет прогреваться до +14...+19 сообщил специалист

Ранее сообщалось, что С 4 ноября на юг России придут сильные дожди и снегопады. Также ведущая "России 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова в своей колонке для ИС "Вести" написала, что после 5 ноября стоит ожидать заморозков.