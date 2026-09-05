В Архангельске и Вологде за выходные выпадет трехнедельный объем осадков Заводченков: самые сильные ливни пройдут на севере европейской части России

Москва5 сен Вести.В выходные принесенная атлантическим циклоном облачность накроет почти всю европейскую часть России. Особенно ненастным конец недели выдастся в северной части. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, наиболее интенсивные ливни будут наблюдаться в полосе от побережья Белого моря до верховья Днепра.

Здесь местами в сумме за два дня выпадет свыше трети сентябрьского объема осадков. Больше всего дождевой воды достанется северной части региона. Например, в Архангельске, в Вологде к исходу в воскресенья выпадет 35-45 мм влаги, столько обычно собирается в сумме за 3 сентябрьских недели сказал метеоролог

В средней полосе осадков ожидается меньше, но температура воздуха будет ниже сентябрьской нормы.

В Тверь и Москву в выходные дни принесут декадную норму осадков. Вместе с экстремальными ливнями в Европейскую Россию придет мощное похолодание. В результате в начале новой недели только в южных широтах лето еще продолжит сопротивляться наступающей осени. На остальной территории температурный режим окажется заметно ниже сентябрьской нормы; днем на севере +7…+12, в средней полосе и на северо-западе ненамного теплее, до +10…+15. Однако торжество победившей осени окажется недолгим. Уже со вторника на европейскую территорию России станет двигаться гребень антициклона, и он начнет вытеснять поля дождевых туч холодного фронта к отрогам Урала, а на Русскую равнину вернется солнечное бабье лето, и столбики термометров вновь поползут вверх. При этом атлантические циклоны, проложившие свои траектории на северной периферии очага высокого давления, закачают в регион хорошо прогревшиеся воздушные массы и тем активизирует потепление добавил Заводченков

Ранее сообщалось, что со следующей недели в Москве начнется потепление. Однако перед его началом жителям российской столицы придется пережить пик похолодания.