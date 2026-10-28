Метеоролог заявил, что в выходные антициклон сместится в сторону Казахстана

Синоптик Тишковец: в выходные антициклон сместится из России в степи Казахстана Метеоролог заявил, что в выходные антициклон сместится в сторону Казахстана

Москва28 окт Вести.В выходные погода начнет меняться: антициклон из России сместится в сторону Казахстана. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Как отметил метеоролог, одновременно на Русскую равнину начнут поступать атмосферные фронты атлантического циклона.

Погодный тренд начнет меняться только в выходные. К этому моменту солнечный антициклон будет вынужден отступить на восток в степи Казахстана, а на Русскую равнину прорвутся системы фронтальных разделов атлантического циклона. Однако основное ядро этого вихря будет смещаться по северным морям, так что в Центре России кратковременные дожди возможны лишь местами сообщил Тишковец

Синоптик также рассказал, что в Красноярске к концу октября высота снежного покрова может достигнуть 15–20 сантиметров.