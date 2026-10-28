Москва28 окт Вести.В Красноярске к концу октября высота снежного покрова может достигнуть 15–20 сантиметров. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в середине недели ожидается похолодание.

В Красноярске только сегодня к снегопадам могут примешиваться дожди, после обеда столбики термометров дотянутся до +2. С четверга похолодание усилится, и дневная температура уже не превысит 0...-3. В такой ситуации сугробы станут быстро расти. В том же Красноярске и, скажем, в Братске к концу октября сформируется снежный покров 15-20 сантиметров, а в некоторых городах Хакасии и Кузбасса его высота окажется в полтора-два раза больше. Обычно Южную Сибирь настолько заметает лишь в первой декаде декабря