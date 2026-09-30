Москва30 сен Вести.В верховья Енисея пробивается теплая погода, охватившая большую часть Русской равнины и Западной Сибири. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Циклоны с Северного Ледовитого океана дали Красноярскому краю почувствовать почти что зимние холода.

Репетицию зимы в Красноярском крае вызвало вторжение циклонов. Они прорываются сюда с акватории Ледовитого океана по периферии обширного антициклона. С другой стороны, похолодание в ближайшее время будет способствовать усилению очага высокого давления, так что бабье лето, охватившее большую часть Русской равнины и Западной Сибири, станет пробиваться и к верховьям Енисея заявили метеорологи

По их сообщению, сегодня в Красноярске будет дождливо.

Утром местами в окрестностях города осадки могут переходить в снег, а столбики термометров не поднимутся выше +9. Это почти на 2 градуса прохладнее положенного. Но уже завтра погода наладится и начнется потепление - в выходные воздух прогреется, словно в первые дни сентября, до +16...+17 отметили они

Специалисты заявили, что усиление ядра антициклона над Европейской Россией, поспособствует сохранению тихой и солнечной погоды в регионе.

Арктическое вторжение в Сибири поспособствует усилению ядра антициклона и над Европейской Россией. Поэтому сегодня здесь в большинстве районов сохранится тихая и солнечная погода. И только на северо-востоке и в южных широтах будут клубиться поля фронтальной облачности циклонов. Самые интенсивные осадки опять ожидаются в Причерноморье, где местами выпадет свыше 30...40 мм влаги. Надо сказать, что даже в условиях климата влажных субтропиков в Сочи и Туапсе такой объем обычно собирается за одну сентябрьскую декаду. А в Краснодаре и Майкопе, вообще, выльется более половины месячной нормы дождя, поэтому риск подтоплений и оползневых явлений сохранится весьма значительным спрогнозировали синоптики

Они добавили, что непогода значительно повлияет на температурный режим.

Ненастье существенно скорректирует температурный режим. Если в низовьях Волги и Прикаспийских регионах днем воздух сможет прогреться до +19...+24, то на Кубани и побережье Черного моря из-за плотной облачности столбики термометров уже не поднимутся выше +13...+18. Даже в Средней полосе Русской равнины будет теплее - +15...+20 дополнили эксперты

Ранее сообщалось, что в Центральной России в первые октябрьские выходные температура воздуха в российской столице понизится до +11...+12. Однако похолодание будет недолгим и в предстоящее воскресенье температура воздуха вновь повысится.