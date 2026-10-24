Москва24 октВести.В ряде регионов Сибири сформировался снежный покров высотой до 7 см, в том числе в Томской и Иркутской областях. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Снежный покров у нас сформировался начиная от Томской области местами уже стала достигать 7 см высота снежного покрова. Небольшие массивы снега лежат на земле местами в Иркутской области, на юге Красноярского края, Хакасии, Тувеуточнила метеоролог
По ее словам, снег лежит на значительной части восточных территорий РФ, кроме юга Амурской области, Хабаровского края и Приморья.