Гидрометцентр: снежный покров высотой до 7 см сформировался в Сибири

Синоптик: в Сибири сформировался снежный покров высотой до 7 см Гидрометцентр: снежный покров высотой до 7 см сформировался в Сибири

Москва24 окт Вести.В ряде регионов Сибири сформировался снежный покров высотой до 7 см, в том числе в Томской и Иркутской областях. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Снежный покров у нас сформировался начиная от Томской области местами уже стала достигать 7 см высота снежного покрова. Небольшие массивы снега лежат на земле местами в Иркутской области, на юге Красноярского края, Хакасии, Туве уточнила метеоролог

По ее словам, снег лежит на значительной части восточных территорий РФ, кроме юга Амурской области, Хабаровского края и Приморья.