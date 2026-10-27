Антициклон принесет на Русскую равнину погоду на 5–6 градусов теплее нормы Антициклон сохранит аномально теплую погоду на Русской равнине до конца октября

Москва27 окт Вести.На Русской равнине до конца октября сохранится аномально теплая погода, а температура воздуха превысит климатическую норму на 5–6 градусов. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Как отметили специалисты, стационарный антициклон обеспечил ясное небо над Европейской Россией и Уралом, а поля фронтальной облачности накануне наблюдались преимущественно в приполярных районах и у западных границ страны.

Сегодня обстановка в атмосфере практически не изменится. Как результат – сегодня воздух на Русской равнине продолжит хорошо прогреваться. В среднем температурный режим опять прогнозируется на 5-6 градусов выше обычного. Так, в северных широтах в полуденные часы +5...+10, в центре и на северо-западе +10...+15. Самая теплая погода ждет жителей юга – здесь столбики термометров дотянутся до +17...+22 … Очаг высокого давления, по меньшей мере, до конца октября будет определять течение атмосферных процессов в Европейской России. Поэтому в регионе будет преобладать погода более характерная для последних дней сентября пояснили синоптики

Специалисты добавили, что аномально теплый воздух распространится и на запад Сибири, где зона наиболее сильного потепления охватит низовья Оби и север Урала.