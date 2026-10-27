Москва27 октВести.На Русской равнине до конца октября сохранится аномально теплая погода, а температура воздуха превысит климатическую норму на 5–6 градусов. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.
Как отметили специалисты, стационарный антициклон обеспечил ясное небо над Европейской Россией и Уралом, а поля фронтальной облачности накануне наблюдались преимущественно в приполярных районах и у западных границ страны.
Сегодня обстановка в атмосфере практически не изменится. Как результат – сегодня воздух на Русской равнине продолжит хорошо прогреваться. В среднем температурный режим опять прогнозируется на 5-6 градусов выше обычного. Так, в северных широтах в полуденные часы +5...+10, в центре и на северо-западе +10...+15. Самая теплая погода ждет жителей юга – здесь столбики термометров дотянутся до +17...+22 … Очаг высокого давления, по меньшей мере, до конца октября будет определять течение атмосферных процессов в Европейской России. Поэтому в регионе будет преобладать погода более характерная для последних дней сентябряпояснили синоптики
Специалисты добавили, что аномально теплый воздух распространится и на запад Сибири, где зона наиболее сильного потепления охватит низовья Оби и север Урала.