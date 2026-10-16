Синоптик Заводченков: на Урале ожидается потепление до +19 градусов Синоптик рассказал, какой погоды ожидать жителям Урала и Сибири 16 октября

Москва16 окт Вести.Аномально теплая погода 16 октября ожидается на Урале, где в полуденные часы температура воздуха поднимется до +19 градусов. В это же время Южную Сибирь продолжит накрывать снег. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Вадим Заводченков.

Как отметил синоптик, на Урале установится повышенное атмосферное давление, которое не позволит развиваться дождевой облачности.

На Урале фон атмосферного давления будет повышенный, поэтому условий для развития дождевой облачности не будет. Здесь жителей тоже ждет аномальное тепло в полуденные часы до +14...+19. При этом Южная Сибирь продолжит погружаться в предзимье. Снеговые тучи не дадут столбикам термометров подняться выше 0...+5; и лишь в Прииртышье, где облаков уже будет немного, воздух сможет прогреться до +6...+11 рассказал метеоролог

Заводченков дополнительно отметил, что на северо-западе России ожидаются небольшие дожди и мокрый снег.