С 4 ноября на юг России придут сильные дожди и снегопады Рязанова: с 4 ноября юг России ожидают сильные дожди и снегопады

Москва3 ноя Вести.С 4 на 5 ноября на юг России начнет вторгаться арктический воздух, который принесет в регион мокрый снег и дожди. Об этом в своей колонке для ИС "Вести" написала ведущая "России 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова.

Она добавила, что после 5 ноября стоит ожидать заморозков.

Но главное – впереди. С 4 на 5 ноября в регион начнет вторгаться арктический воздух с северо-запада. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе местами ожидаются сильные дожди, в горах переходящие в мокрый снег, в высокогорье – в снег. И резко похолодает. В Крым арктический фронт принесет ливни, в Симферополь – двойную норму осадков. А после 5 ноября ночью вообще ударят заморозки. Это тот самый случай, когда средиземноморская буря приносит зиму туда, где ее совсем не ждали. Дальше в районе Черного моря случится второе, более мощное арктическое вторжение, которое принесет новую порцию сильных осадков на черноморское побережье. А ведь ноябрь только вступает в свои права написала Рязанова

Больше информации о температурных изменениях в ноябре – в авторской колонке Екатерины Рязановой.