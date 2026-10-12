Погодные контрасты в регионах России продолжатся и на этой неделе Пока на юге России сохраняется тепло, в Сибири уже выпал снег

Москва12 окт Вести.Погодные контрасты продолжают сохраняться в разных регионах России – на юге столбики термометров доходят до +27, в то время как Якутию уже практически "атакует" климатическая зима. Об этом ИС "Вести" рассказала телеведущая Мария Борисова.

Можно сказать, жарко еще у нас в Воронеже, +25 градусов, солнечно. В Поволжье на этой неделе будет +22 и солнце. Урал – контрастно: в Перми +12, но в Оренбурге, например, +25 градусов отметила телеведущая

В Сочи продолжается бархатный сезон, там +27 градусов. Правда, туда придут все-таки на этой неделе дожди, циклон приходит, но будет все равно тепло. Если про Сибирь, там, конечно, уже осенняя погода, то есть на Таймыре вообще уже мокрый снег и минус ночью продолжила Борисова

На юге +10, в Красноярске тоже достаточно теплая осень. В Якутии уже зима, в Оймяконе -8 днем и -20 ночью, уже лежит снег. В Магаданской области тоже снег… Примерно 40 сантиметров. Вот такой контраст… На юге Дальнего Востока рабочая неделя стартует с солнечной и теплой погодой. Но во вторник-среду регион накроют дождевые тучи холодного фронта, и в последующие дни воздух сможет прогреваться только до +10…+15. Во Владивостоке будет очень сильный дождь, поскольку туда идет циклон резюмировала она

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что проникновение новой волны теплого атлантического воздуха принесет с собой облака.