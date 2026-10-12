Москва12 окт Вести.Жителей северо-запада России ожидают контрастные погодные температуры. Об этом ИС "Вести" рассказала телеведущая Мария Борисова.

По ее словам, в первую половину недели большая вероятность осадков в южных районах, а ближе к концу, напротив, - в северных.

На северо-западе России погода ожидается довольно контрастной. Так, в южных районах самая высокая вероятность осадков в первую половину рабочей недели, а на севере ближе к концу. В первые дни здесь +6…+11, на севере до +1…+6 градусов. С потеплением во второй половине периода на 4—5 градусов поделилась прогнозом Борисова

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что несмотря на дождливую погоду, в Москву все же ворвется кратковременное потепление. Столбики термометров будут показывать +16.