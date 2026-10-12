Москва12 октВести.В результате проникновения новой волны теплого атлантического воздуха над Евразией, почти вся северная половина Русской равнины окажется в облаках. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Однако несмотря на сильную облачность в северной половине Русской равнины, снегопад ожидается только на востоке и арктической зоне.
В атмосфере над Евразией все еще преобладает западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему в нашу страну раз за разом проникают волны теплого атлантического воздуха. Сегодня придет еще одна. В результате почти вся северная половина Русской равнины окажется затянута облаками, но в снег осадки будут переходить только на востоке, в арктической зонеподелился прогнозом метеоролог
По прогнозам специалиста, на остальной территории для этого будет слишком тепло.
В Центральной России показания термометров превысят +15 градусов. Жителей региона словно перебросят в прошлое на полтора месяца, в конец августа — начало сентября. В более высоких широтах будет +7…+13сообщил он
Ранее Тишковей заявил, что в Мурманске будут зафиксированы майские погодные температуры. В конце рабочей недели в городе уже +7…+9.