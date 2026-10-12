Проникновение новой волны теплого атлантического воздуха принесет с собой облака Вторжение волны теплого атлантического воздуха создаст облака на Русской равнине

Москва12 окт Вести.В результате проникновения новой волны теплого атлантического воздуха над Евразией, почти вся северная половина Русской равнины окажется в облаках. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Однако несмотря на сильную облачность в северной половине Русской равнины, снегопад ожидается только на востоке и арктической зоне.

В атмосфере над Евразией все еще преобладает западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему в нашу страну раз за разом проникают волны теплого атлантического воздуха. Сегодня придет еще одна. В результате почти вся северная половина Русской равнины окажется затянута облаками, но в снег осадки будут переходить только на востоке, в арктической зоне поделился прогнозом метеоролог

По прогнозам специалиста, на остальной территории для этого будет слишком тепло.

В Центральной России показания термометров превысят +15 градусов. Жителей региона словно перебросят в прошлое на полтора месяца, в конец августа — начало сентября. В более высоких широтах будет +7…+13 сообщил он

Ранее Тишковей заявил, что в Мурманске будут зафиксированы майские погодные температуры. В конце рабочей недели в городе уже +7…+9.