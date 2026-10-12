Тишковец: в конце рабочей недели в Мурманске столбики термометров покажут до +7 Синоптик Тишковец спрогнозировал в Мурманске теплую погоду к концу недели

Москва12 окт Вести.К концу предстоящей рабочей недели столбики термометров в Мурманске покажут до +7. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что в течение недели тучи переместятся на юг, а на севере выглянет солнце.

В течение недели атмосферная конфигурация поменяется, тучи опустятся на юг, а на севере, напротив, выглянет солнце. В такой ситуации температура в целом останется выше нормы. Но основной очаг аномалий уйдет к арктическим берегам. В Мурманске до среды без осадков, а показания термометров будут всего на градус превышать нормальное значение +2…+3, но затем рванут вверх, и в четверг-пятницу в городе уже +7…+9. По меркам Заполярья, это май месяц. спрогнозировал метеоролог

В Краснодаре противоположная динамика. Абсолютно "летняя" погода будет сохраняться до самого конца рабочей недели, причем во вторник даже может прогреметь гроза, нехарактерная для середины осени. Но в пятницу станет заметно прохладнее — +22, и снова не исключены осадки добавил он

Ранее в центре России прогнозировалось кратковременное потепление. Однако, вместе с теплом Москву атакует и дождь.