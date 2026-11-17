Москва17 ноя Вести.Атлантические воздушные массы принесут аномальное тепло почти на всю Европейскую часть России. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу синоптика, относительно холодная погода сохранится только в северных широтах.

Юго-западные ветры в ближайшие дни продолжат нести в Европейскую часть страны атлантические воздушные массы. Постепенно этот поток пробьется даже к отрогам Урала, и в области аномального тепла окажется почти вся территория региона. И только в северных широтах пока задержится относительно холодная погода