Москва16 ноя Вести.Апокалиптические погодные сценарии связаны с перестройкой атмосферных процессов. Об этом в своей колонке для ИС "Вести" пишет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что эти процессы происходят в верхних слоях атмосферы.

Основной маркер этого - внезапные потепления стратосферы, когда температура на высотах более 30 км резко повышается на десятки градусов. В таких случаях, действительно, на больших высотах вместо циклона, располагающегося над полюсом, возникает антициклон. И обычные западные потоки меняются на восточные и северо-восточные объяснил синоптик

Он добавил, что причины таких явлений до конца неизвестны.

Что провоцирует эти перестройки не до конца ясно. Есть гипотезы что разрушение полярного вихря связано с динамическими факторами, вызывающими вторжение в эти слои более теплого воздуха… Или перегрев верхней атмосферы провоцируется быстрым разрушением озона добавил Заводченков

Ранее он рассказал, что повергло метеорогический мир в шок.