Эксперт: число опасных погодных явлений возрастет в ближайшие 50-70 лет Из-за глобального потепления число опасных погодных явлений увеличится в 3 раза

Москва21 сен Вести.Глобальное потепление и воздействие человека на климат приведет к росту числа опасных погодных явлений в ближайшие 50-70 лет. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор фонда "Природа и люди" Сергей Рыбаков. По его словам, главная причина природных катаклизмов - использование людьми горючих ископаемых в качестве топлива.

Эксперт напомнил, что все ведущие страны договорились снизить выбросы парниковых газов, чтобы леса поглощали столько же CO₂, сколько его выделяли источники.

Нужно понимать, что до этого момента следующие 50-70 лет будут сопровождаться дальнейшим ростом опасных явлений, скажем раза в 2-3 отметил Рыбаков

По его мнению, человечеству необходимо адаптироваться к предстоящим катаклизмам. На юге России — к штормовым ветрам, а на Дальнем Востоке – к возможным наводнениям. Жителям Москвы стоит подготовиться к периодам аномальной жары, добавил Рыбаков.