Куренков: Россия может столкнуться с новыми каскадными чрезвычайными ситуациями Глава МЧС предупредил о риске непрогнозированных ЧС из-за развития технологий

Москва3 авг Вести.Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что из-за развития технологий и тесного переплетения отраслей страна может столкнуться с ранее непрогнозированными чрезвычайными ситуациями. Интервью опубликовано в издании "Союзники. ОДКБ".

Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы заявил Александр Куренков

По мнению министра, главную опасность представляют каскадные ЧС по "принципу домино": локальный сбой на одном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли, выйти за рамки одного ведомства и достичь федерального уровня. Для их ликвидации потребуется межведомственное взаимодействие.

Куренков также отметил сохраняющиеся угрозы "традиционных" чрезвычайных ситуаций – паводков и ландшафтных пожаров. Риск затопления масштабных территорий он связал с переполнением водохранилищ, в том числе в Казахстане, что может грозить гуманитарной и эпидемиологической катастрофой.

Одной из наиболее острых угроз является риск затопления масштабных по площади участков местности в результате критической переполняемости водохранилищ (в частности, на территории Республики Казахстан). сказал Александр Куренков

Глава МЧС подчеркнул, что из-за засух и высоких температур пожары стали трансграничными и требуют обмена данными космического мониторинга в рамках ОДКБ.