Член ОП Рыбальченко: родителям надо напоминать в СМС о сезонных рисках для детей

В ОП РФ предложили оповещать родителей по СМС о сезонных опасностях для детей Член ОП Рыбальченко: родителям надо напоминать в СМС о сезонных рисках для детей

Москва15 июн Вести.МЧС России стоит внедрить СМС-рассылки, предупреждающие родителей о сезонных рисках, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

У каждого сезона возникает свой определенный вид угрозы для здоровья и жизни детей, поэтому МЧС должны регулярно оповещать родителей о том, как следует соблюдать осторожность сказал эксперт

Он уточнил, что летом родителям могли бы напоминать о безопасном поведении на воде и на жаре, зимой – о рисках катания на тюбинге.