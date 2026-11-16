Москва16 ноя Вести.Метеорологический мир в шоке: специалистов потрясала новость о грядущем разрушении полярного вихря, сдерживающего стужу в Арктической зоне планеты. Столь апокалиптические погодные сценарии связывают с перестройкой атмосферных процессов в верхних слоях атмосферы. Об этом в своей колонке для ИС "Вести" пишет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Основной маркер этого внезапные потепления стратосферы, когда температура на высотах более 30 км резко повышается на десятки градусов. В таких случаях действительно на больших высотах вместо циклона, располагающегося над полюсом, возникает антициклон. И обычные западные потоки меняются на восточные и северо-восточные.

Что провоцирует эти перестройки, не до конца ясно. Есть гипотезы, что разрушение полярного вихря связано с динамическими факторами, вызывающими вторжение в эти слои более теплого воздуха… Или перегрев верхней атмосферы провоцируется быстрым разрушением озона. Подобно тому, как летом, когда энергия расщепления этого газа разогревает верхнюю атмосферу с обычных -60° до +15°. Кстати, статистика поддерживает озоновый вариант: более 80% потеплений случается именно в период с января по март, когда концентрация трехатомного кислорода максимальна.

Но не суть. Главный вопрос – способны ли процессы в стратосфере повлиять на тропосферу, где именно и формируется погода. А ведь эти слои циркулируют во многом независимо друг от друга. Передаче энергии между ними препятствует задерживающий слой – тропопауза, а зоны ее разрыва довольны локальны.

Вообще, с началом ракетных измерений температуры верхней атмосферы было зафиксировано 46 случаев аномального резкого повышения температуры в стратосфере. Конечно, этого маловато для корректных статистических выводов, но имеем то, что имеем… И проанализировав температурный режим, например, в Центральной России мы получим довольно грустную картину. В месяцы, последовавшие за этими периодами, наблюдалось и аномальное тепло, и жесткие морозы. Причем вероятность вторжения таких волн примерно равна - около 40%, а в 20% случаев наблюдались вполне нормальные для нашего климата погодные условия.

То есть, считать стратосферные потепления хорошим прогностическим фактором, увы, нельзя. Можно говорить о различной экзотике: солнечных вспышках, стратосферных потеплениях и тому подобном… Звучит и страшно, и интересно. Но напомню принцип бритвы Оккама – самое простое и есть наиболее вероятное. Зачем нам тепло верхних слоев атмосферы, когда есть под боком своя печка – перегревшийся Мировой океан. Сейчас средняя температура, например, Атлантики, на 2-4 градуса превышает норму, и этого хватит, чтобы согревать Русскую равнину, по меньшей мере, до начала 2027 года.